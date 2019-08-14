دغيم: المشري يحاول اختطاف قرار “الأعلى للدولة”

انتقد عضو مجلس النواب زياد دغيم تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بخصوص الدور المصري في ليبيا والبيان الأخير للخارجية .

وقال دغيم وفي تصريحات خاصة لـ”218″، الأربعاء، إن المشري إما أن يكون ضد ثوابت الشعب الليبي، أو أنه غير قادر على قراءة المشهد متوهماً استمرار سيطرتهم على عوائد النفط.

وأضاف دغيم أن المشري بتصريحاته وخطواته يحاول اختزال المجلس الأعلى للدولة في شخصه واختطاف قراره دون الرجوع إلى الأعضاء.

وحول بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي وصف هدنة عيد الأضحى بأنها فرصة لتجديد جسور الثقة، بين الأطراف في ليبيا، بيّن دغيم أن البيان قيم وقدم حلولاً عميقةً للأزمة الليبية .

ولم يخف دغيم ترحيبه بالدور الذي تلعبه مصر في ليبيا من أجل الوصول إلى حل سياسي منطلقا من وحدة التراب الليبي ومحاربة الإرهاب وحق التوزيع العادل للثروات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية