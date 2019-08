عضو بالاستشاري: الميليشيات تنهب المال العام وتسيطر على طرابلس

المتوسط:

أنتقد عضو المجلس الاستشاري، عادل كرموس، اليوم الأربعاء، سيطرة الميليشيات على المؤسسات الحكومية في العاصمة طرابلس، ونهبها للمال العام.

وأضاف كرموس في تصريحات صحافية، الأربعاء، أن “المجتمع الدولي برغم اعترافه بحكومة الوفاق سياسيا إلا أنه يقدم الدعم المادي والمعنوي لقوات الجيش”.

وتابع أنه “فيما يتعلق بالمليشيات، نحن في طرابلس نعلم أن هناك مليشيات تسيطر على بعض المؤسسات وتمارس نهب المال العام، كما ذكر ذلك، غسان سلامة، لكن هذه المليشيات تأثيرها يقتصر على نهب المال العام، لكن ما يدعيه الطرف الآخر بأن هذه المليشيات تمارس الإرهاب غير صحيح”.

