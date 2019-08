امغيب: بيان الخارجية المصرية خطوة لحل الأزمة الليبية

المتوسط:

اعتبر عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن بيان الخارجية المصرية بشأن حل الأزمة الليبية الخطوة الثانية من برنامج أو سيناريو عمل متكامل تأمل الخارجية المصرية من خلاله الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وأشار امغيب، في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” إلى أن الخطوة الأولى كانت المشاورات التي احتضنتها القاهرة بين عدد من النواب الفترة الماضية والتي دعت إليها الخارجية المصرية بشكل غير رسمي .

وتابع امغيب، ” اعتقد من خلال صياغة البيان المحتوي على عدد خمس فقرات والذي كتب بعناية فائقة يتضح أن جمهورية مصر العربية تصر وتحاول الوصول إلى حل سياسي قبل سيطرة الجيش على العاصمة طرابلس وتشكيل حكومة وحدة وطنية والتي إن نجحت في الوصول إليها بالتأكيد سيكون للخارجية المصرية في اعتقادي دور كبير وهام في تشكيل شخوص هذه الحكومة” .

وأضاف امغيب، ” أما عن النقاط الواردة في البيان لا نستطيع أن نقول عنها إلا أنها فعلاً هي المطالب الحقيقية والمشروعة لكل أبناء الشعب الليبي الساعي لبناء مؤسسات دولة ديمقراطية حديثة “.

وتساءل امغيب ” هل تستطيع الخارجية المصرية الحصول على موافقة الطرف الآخر المتمثل في ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة وحكومة فايز السراج الواجهة السياسية المعترف بها دولياً والواقعة تحت سيطرة المليشيات الإرهابية المسيطرة على العاصمة طرابلس والرافضة تماما لأي مشروع قد يفرض عليها تسليم أسلحتها ؟؟”

