“الكهرباء” تكشف عن عن أسباب ضعف الخدمة خلال عيد الأضحى

كشفت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، أن أسباب ضعف كفاءة الشبكة خلال عيد الأضحى المبارك وعدم تمكن العاملين بالشركة من رفع هذه الكفاءة، هو خروج محطتي توليد الزاوية والرويس من الخدمة مرات عديدة ما عرقل تغذية مدينة طرابلس بالطاقة الكهربائية حتى ثالث أيام العيد.

وقالت الشركة في بيان لها إن طرابلس هي المستهلك الأكبر للطاقة الكهربائية بين المدن ما يجعلها معرضة لطرح الأحمال أكثر من غيرها.

وأضاف البيان أن استمرار الحرب على تخوم طرابلس أدى لقطع خطوط نقل الطاقة الرئيسية وعدم القدرة على صيانتها وإعادتها للخدمة.

وأشارت الشركة إلى أن العاملين بها تواجدوا في مقار عملهم طيلة أيام العيد للعمل على إعادة ربط الشبكة والمحافظة على استقرارها وتشغيل الوحدات التي توقفت في محطتي الزاوية المزدوجة والرويس .

وتعهدت الشركة بالعمل على تحسين أداء المنظومة الكهربائية اعتبارا من اليوم الأربعاء، برغم الظروف الصعبة التي تواجهها.

