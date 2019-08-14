عودة الانتاج بمصانع اليوريا التابعة للشركة الليبية النرويجية للأسمدة

العنوان_ليبيا

عادت مصانع الشركة الليبيه النرويجية للأسمده “لايفكو” للإنتاج بعد توقف دام لمدة 10 أشهر بسبب نقص إمداد الغاز الطبيعي لها الذي يعتبر المادة الخام .

هذا و تم تشغيل كل من مصانع الأمونيا مصنع 1ومصنع 2 الفتره الماضية والأن دخول مصنع اليوريا للإنتاج حتى يتم توفير سماد اليوريا الحائز على المواصفات العالمية للجودة.

وتعتبر الشركه الليبية النرويجيه للاسمده لايفكو من أكبر الشركات المتخصصة في مجال صناعة البتروكيماويات في ليبيا و يقوم بتأمينها منذ فترة جهاز حرس المنشآت التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية