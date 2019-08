المتوسط:

تواصل بلدية بنغازي أعمال النظافة العامة ونقل مُخلفات أضاحي عيد الأضحى المُبارك من الأحياء والطُرق والشوارع لليوم الرابع على التوالي.

وأفاد المكتب الإعلامي للبلدية على الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن عملية النقل تتم من خلال شركة قلعة بغداد وإشراف وحدة الحرس البلدي ببلدية بنغازي .

