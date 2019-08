المتوسط:

أعلنت بلدية بنغازي أنه تم إغلاق الطريق الدائري الثالث (الطريق السريع ) جزئيا من تقاطعه مع طريق العروبة (طريق طرابلس) وحتى شارع الأندلس (جسر معهد الهندسة التطبيقية ) .

وبين المكتب الإعلامي للبلدية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن الإغلاق يأتي في إطار صيانة الهبوط في الطريق تحت الجسر

