الدرسي يدعو القاهرة لتنظيم اجتماع دولي والضغط لتنفيذ الترتيبات الأمنية

اعتبر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن القاهرة لها دور أساسي، مشيدا بدعمها لمجلس النواب والجيش الليبي واستضافتها لاجتماعات أعضاء المجلس بهدف تقريب وجهات النظر.

ودعا الدرسي القاهرة لتنظيم اجتماعات دولية حول ليبيا من أجل تقريب الآراء، والضغط على الجماعات المسلحة للالتزام بتنفيذ الترتيبات الأمنية.

وأكد الدرسي أن المجتمع الدولي متمسك بأن مجلس النواب هو الجسم المنتخب الشرعي الوحيد في البلاد.

وقال في تصريحات لقناة ليبيا إن حكم المحكمة غير قانوني، معتبرا أن مجلس الدولة جاء بعد ضغوطات من المبعوث الأممي السابق برناردينو ليون لإعادة إحياء المؤتمر الوطني.

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