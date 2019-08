المتوسط:

أعرب عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، عن ترحيبه ببيان الخارجية المصرية، معتبرا أن هذا البيان يثبت دعم مصر للحل السياسي في ليبيا

وأكد افحيمة، في تصريح إعلامي، أن البيان يصب في اتجاه ما توصل إليه أعضاء مجلس النواب خلال اجتماعاتهم في القاهرة.

وقال افحيمة، إن مصر أثبتت في أكثر من مناسبة دعمها للحل السياسي في ليبيا وأنها تريد أن تعود ليبيا دولة موحدة وقوية.

