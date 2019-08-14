“الكهرباء” تطمئن الليبيين بتحسن الشبكة

قالت الشركة العامة للكهرباء إنها لم تتمكن من رفع كفاءة الشبكة الكهربائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعدة أسباب من بينها خروج محطتي توليد الزاوية والرويس عديد المرات وعدم التمكن من ربطهما على الشبكة.

وأضافت في بيان أن عدم استقرار الشبكة خلال العيد جاء أيضا بسبب استمرار الحرب على تخوم طرابلس لأكثر من 130 يوماً وإصابة خطوط نقل الطاقة الرئيسية وعدم التمكن من صيانتها وأعادتها للخدمة.

وأشارت الشركة إلى أن مدينة طرابلس تعتبر المستهلك الأكبر بين المدن حيث يتجاوز معدل استهلاكها للطاقة الكهربائية نسبة 42% من إجمالي الشبكة بالمنطقة الغربية وبالتالي فإن طرح الأحمال أكثر من غيرها .

ولفتت إلى أن العاملين بالإدارة العامة للتحكم والإدارة العامة للإنتاج تواجدوا طيلة أيام العيد في مقار عملهم للعمل على إعادة ربط الشبكة والمحافظة على استقرارها وكذلك العمل على تشغيل الوحدات التي توقفت وخاصة في محطتي الزاوية المزدوجة والرويس .

وطمأنت إدارة الشركة العامة للكهرباء المواطنين بأنها تعمل جاهدة لتحسين أداء المنظومة الكهربائية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها، مؤكدة أن الشبكة ستشهد تحسناً ملحوظا اعتبارا من اليوم الأربعاء بحال لم يكن هناك أي حدث طارئ بمحطات الإنتاج .

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