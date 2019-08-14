دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات مركز بنغازي الطبي وسير العمل به

بنغازي 14 أغسطس 2019 (وال) – التقى دولة رئيس مجلس وزراء بالحكومة المؤقتة السيد عبدالله عبد الرحمن الثني اليوم الأربعاء في مدينة بنغازي بمدير مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي للاطلاع على سير عمل المركز وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة له من أدوية ومعدات ومستلزمات طبية .

وأكد دولته خلال الاجتماع على ضرورة تدارك الأخطاء التي أدت لإقالة الإدارة السابقة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بهذا المرفق الحيوي لما يقدمه من خدمات طبية لشرائح واسعة من المجتمع .

فيما ناقشت مديرة المركز مع دولة رئيس مجلس الوزراء أوجه الصرف المعتمدة لبند التحسين والتطوير المخصص للمركز، مؤكدة عدم تلبيته لكافة المتطلبات التي يحتاجها عمل المركز. (وال – بنغازي)

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