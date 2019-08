المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب النائب سعد البدرى ، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية حول الوضع في ليبيا هو الحل الأمثل للأزمة الليبية.

وأضاف البدري، في تصريحات صحفية له، أن ” بيان وزارة الخارجية المصرية بادرة يجب البناء عليها كخطوط للحل الكامل للأزمة الليبية”.

وشدد البدري على ضرورة طرح كافة القضايا وفى مقدمتها الثروة وتوزيعها فى ليبيا للوصول لحل حقيقى وفاعل على الأرض.

The post برلماني: بيان الخارجية المصرية حول ليبيا هو الحل الأمثل للأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية