دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث مع معالي وزير الداخلية تداعيات التفجير الإرهابي الذي استهدف البعثة الأممية في بنغازي

بنغازي 14 أغسطس 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء تداعيات التفجير الإرهابي الذي استهدف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بنغازي يوم الوقوف بعرفة وذلك خلال اجتماع عقده في بنغازي مع معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

وأطلع معالي الوزير دولة الرئيس على مستجدات التحقيق وجمع الاستدلالات حيال الحادث الإرهابي، مؤكدًا العمل على الكشف عن الضالعين في هذا العمل الجبان من خلال جمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة.

وأشار معاليه لخطة تأمين بنغازي المشتركة، مؤكدًا أن الخروقات تحدث حتى في الدول المستقرة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

واعتبر دولة الرئيس أن هذا الهجوم الغادر والجبان جاء نتيجة لتصريحات المبعوث الأممي الأخيرة في إحاطته أمام مجلس الأمن والتي بين خلالها ارتباط الرئاسي غير الدستوري بالجماعات الإرهابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال