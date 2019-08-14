دولة رئيس الوزراء يطلع على احتياجات مؤسسات الإصلاح والتأهيل بوزارة العدل

بنغازي 14 أغسطس 2019 (وال) – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الأربعاء سير عمل وزارة العدل وأوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة للحكومة المؤقتة وذلك خلال اجتماع عقده في بنغازي مع وكيل الوزارة للشؤون القضائية الدكتور عبداللطيف بوهدمة.

وأطلع وكيل الوزارة الرئيس على سير عمل الوزارة وأوضاع السجناء والموقوفين بكافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل التي تديرها الحكومة المؤقتة، إضافة لأبرز احتياجات هذه المؤسسات بما يكفل تطبيق أقصى متطلبات حقوق الإنسان. (وال – بنغازي)

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