المؤقتة تتابع مستجدات التحقيق في تفجير بنغازي الإرهابي

العنوان_قرنادة

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأربعاء تداعيات التفجير الإرهابي الذي استهدف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بنغازي يوم الوقوف بعرفة وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف.

بوشناف أطلع الثني على مستجدات التحقيق وجمع الاستدلالات حيال الحادث الإرهابي، مؤكدًا العمل على الكشف عن الضالعين في هذا العمل الجبان من خلال جمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة.

وأشار بوشناف خلال اللقاء إلى خطة تأمين بنغازي المشتركة، مؤكدًا أن الخروقات تحدث حتى في الدول المستقرة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

ومن جهته، اعتبر الثني أن هذا الهجوم الغادر والجبان جاء نتيجة لتصريحات المبعوث الأممي الأخيرة في إحاطته أمام مجلس الأمن والتي بين خلالها ارتباط الرئاسي بالجماعات الإرهابية.

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