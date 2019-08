المتوسط:

أعلنت غرفة الإعلام الحربي التابع للجيش عن انتشار دوريات للوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة أثناء تأمين حدود مدينة مرزق .

ونشرت الغرفة عدد من الصور لانتشار الدوريات للوحدات العسكرية على حدود المدينة، وكانت الغرفة قد أعلنت عن استهداف مجموعات مسلحة أثناء تخطيطها للهجوم على نقاط الجيش في مرزق.

