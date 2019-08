الأعور لـ” المتوسط”: الخارجية المصرية تهدف إلى حقن دماء الليبيين وتوحيد المؤسسات

خاص المتوسط/ حنان منير

اعتبر عضو مجلس النواب، المهدي الأعور، أن الخمس نقاط التي أعلنت عنها الخارجية المصرية في بيانها لحل الأزمة الليبية خطوة على الطريق الصحيح.

وقال الأعور، في تصريح خاص لـ ” المتوسط”، ” إن البيان جيد جدا ويدعوا إلى حل في ليبيا”، مؤكدا أن الخارجية المصرية تهدف الى حقن دماء الليبيين وتوحيد المؤسسات ودعم الجيش”.

وأضاف الأعور، “الجيد في الموضوع هو التركيز على أن لا وجود لأي مجرم اومليشياوي مطلوب للعدالة”.

وتابع الأعور، ” البيان دعا البعثة الأممية للتركيز علي الجهة المنتخبة للحوار لإيجاد حل للازمة وهذه خطوة بناءه”.

