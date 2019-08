المسماري: الجيش سيطر على مدينة مرزق بالكامل بعد مواجهات ضد المرتزقة وتنظيم داعش

المتوسط:

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، أن “الجيش خاض مواجهات ضد المرتزقة وتنظيم داعش في مرزق وسيطر عليها بالكامل”.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، أن ” الجيش يحاصر بقايا من فلول المرتزقة في مرزق وطائرات الجيش دمرت رتلاً جنوبها”.

وأكمل المسماري، أن “الجيش يسير دوريات من عدة مناطق عسكرية لتأمين الجنوب”.

وأوضح المسماري، أن “منطقة الكفرة العسكرية احتجزت خلال الـ48 ساعة الماضية 8 سيارات تقوم بالتهريب في المنطقة”.

وقال المسماري، إن ” مليشيات الوفاق تترنح أمام ضربات الجيش خاصة بعد تدمير منظومة الدفاع الجوي التركية في مصراتة”.

