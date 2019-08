المتوسط:

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، أن ” ما يحدث في مرزق تطهير عرقي والمعركة تمت بمساندة أهالي المدينة للجيش”.

وأوضح المسماري، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء ، أن الصادق الغرياني كفر البعثة الأممية ومن يتعامل معها ما شجع الإرهابيين على تنفيذ عملية بنغازي ضدها”

وأكمل المسماري، أن ” الجيش تصدى لهجوم لمجموعات إرهابية حاولت استهداف مطار طرابلس بعد الهدنة”.

