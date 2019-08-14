طلاب عين زارة يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية بمدارس سوق الجمعة

قالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، إن طلاب الشهادة الثانوية في بلدية عين زارة جنوب طرابلس سيؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي 2018 – 2019 بقاعات الامتحانات في مدارس بلدية سوق الجمعة، مشيرة إلى أن لجنة اﻹشراف والمتابعة المكلفة من الوزارة تفقدت القاعات التي سيجري بها طلبة عين زارة امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام.

وقالت وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن لجنة اﻹشراف والمتابعة زارت، أمس الثلاثاء، القاعات اﻻمتحانية بمراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة التي ستحتضن طلبة عين زارة للاطلاع على الترتيبات ومدى جاهزيتها قبل انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية.

ونقلت صفحة الوزارة عن مراقب التعليم ببلدية سوق الجمعة، رشاد بشر، قوله: «إن الاستعدادات تجري على قدم وساق، وإن المراقبة على استعداد لاحتضان طلبة بلدية عين زارة، الذين كان من المقرر أن يمتحنوا داخل جامعة طرابلس القاطع (ب)».

وأوضح بشر أنه «نظرًا لما تمر به المنطقة (عين زارة) من اشتباكات، قررت وزارة التعليم أن يمتحن الطلبة داخل 8 مدارس تابعة لمراقبة التعليم سوق الجمعة؛ حفاظًا على سلامتهم»، مشيرًا إلى أن المدارس هي: «المجد للتعليم الأساسي» و«أم المؤمنين» و«الوطن العربي» و«الساحل» و«بشير الأسطى» و«المجد للتعليم الثانوي» و«شهداء الدمور» و«العصماء».

كما نقلت صفحة الوزارة عن عضو لجنة الإشراف والمتابعة، الدكتور سعيد معيوف، إشادته خلال الزيارة بجهود القائمين على تجهيز القاعات اﻻمتحانية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى من خلال هذا المشروع للقضاء على كل الصعوبات التي قد تواجه الطلبة فترة اﻻمتحانات.

وأشارت وزارة التعليم، بحكومة الوفاق الوطني، إلى أن لجنة اﻹشراف والمتابعة تقوم هذه الفترة بزيارة القاعات والمدرجات للوقوف على احتياجاتها؛ لتوفير بيئة مناسبة للطلاب الذين سيبدؤون امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية يوم 18 أغسطس الجاري.

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