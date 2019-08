المتوسط:

أكد المتحدث العسكري باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، أن الجيش التزم بالهدنة لكن المليشيات المسلحة اخترقتها أكثر من مرة”.

وأكمل المسماري، ” ماضون قدما نحو تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات الإرهابية”.

وكانت البعثة الأممية قد أعلنت ترحيبها باستجابة الطرفين للهدنة الإنسانية مطالبة باستمرارها وإيقاف إطلاق النار.

