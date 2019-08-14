المسماري : تصريحات “الغرياني” الأخيرة تثبت تورطه في استهداف البعثة في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصف المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، أن ” ما يحدث في مرزق تطهير عرقي لمكون التبو من أهالي المدينة هناك، لافتًا إلى أن المعركة تمت بمساندة أهالي المدينة للقوات الجيش”.

المسماري أكد، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء ،أن “الجيش خاض مواجهات ضد المرتزقة وتنظيم داعش في مرزق وسيطر عليها بالكامل”، مشيرًا إلى أن الجيش يسير دوريات من عدة مناطق عسكرية لتأمين الجنوب .

وأضاف أن ” الجيش يحاصر بقايا من فلول المرتزقة في مرزق وطائرات الجيش دمرت رتلاً جنوبها”.

وأوضح الناطق العسكري أن الصادق الغرياني كفر البعثة الأممية ومن يتعامل معها ما شجع الإرهابيين على تنفيذ العملية الإرهابية ضدهم في بنغازي .

وأكمل المسماري، أن ”الجيش تصدى لهجوم لمجموعات إرهابية حاولت استهداف مطار طرابلس بعد الهدنة”.

وقال إن ” مليشيات الوفاق تترنح أمام ضربات الجيش خاصة بعد تدمير منظومة الدفاع الجوي التركية في مصراتة”.

وأوضح المسماري، أن “منطقة الكفرة العسكرية احتجزت خلال الـ48 ساعة الماضية 8 سيارات تقوم بالتهريب في المنطقة”.

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