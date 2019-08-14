دولة رئيس الوزراء يعطي الإذن بتنفيذ البنية التحتية لبلدية سلوق بقيمة 159 مليون

بنغازي 14 أغسطس 2019 (وال) – أصدر رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الأربعاء تعليماته في البدء الفوري لتنفيذ عقد البنية التحتية لبلدية سلوق بقيمة إجمالية بلغت مائة وتسعة وخمسين مليون دينار.

وناقش الرئيس خلال اجتماع عقده في بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق المهندس بوبكر بوقيلة آليات سحب العقد من الشركة البرازيلية المتعاقد معها سابقا على تنفيذ المشروع بعد تلكؤها في تنفيذه، موجها بضرورة تضمين المشروع لمعالجة التلوث البيئي الذي تسبب فيه اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب نتيجة لتهالك الشبكة.

من جهته قال بوقيلة إن الهيئة ستباشر عملها مباشرة عقب عطلة العيد بعد تقسيم البلدية إلى أربعة مناطق مشيرا إلى أن مضاريف العطاء سيتم فتحها لاختيار الشركة المنفذة التي يرسى عليها المشروع بعد العيد مباشرة وفقا للائحة العقود الإدارية وقدرة الشركة على التنفيذ. (وال – بنغازي)

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