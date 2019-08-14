الهلال الأحمر يستلم 12 جثة من مكتب الأصابعة

أعلنت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي استلام فريق انتشال الجثث برفقة فريق البحث عن المفقودين وإعادة الروابط العائلية، من مكتب الهلال الأحمر بمنطقة الأصابعة، 12 جثة عن طريق فرع الهلال الأحمر ترهونة.

وقالت الأمانة العامة للهلال الأحمر في بيان، الأربعاء، إنه تم نقل الجثث بالتنسيق مع الهلال الأحمر فرع الزاوية إلى مستشفي الزاوية التعليمي، وبمواصلة عمل فريق البحث عن المفقودين التابع لطرابلس الذي أجرى بحثه ليتعرف على 5 جثث، ليقوم بتسليمها لذويها بعد التأكد من هويتهم .

وأكدت أن الفريقين لا يزالان يعملان للتعرف على باقي الجثث الـ7 التي سيتم نقلها من دار الرحمة في مستشفى الزاوية إلى مدينة الأصابعة ليتم تحديد هويتهم، وذلك بالتنسيق مع باقي الفروع التابعة لجمعية الهلال الأحمر الليبي التي تكاتفت منذ البداية في تقديم هذه الخدمة الإنسانية.

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