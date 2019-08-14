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الجيش الوطني يُلاحق العصابات الفارة من مرزق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استهدفت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني تحركات من وصفتهم بـ”المرتزقة” في الجنوب، وفق ما ذكرت “شعبة الإعلام الحربي” بحسابها في “فيسبوك”.

وقال الشعبة إن الوحدات العسكرية تُلاحق المجموعات الفارة وتُحاصِر أخرى بعد محاولاتها استهداف نقاط للقوات المسلحة في مدينة مرزق.

وأشارت الشعبة إلى أن وحدات من الجيش الوطني تقوم بدوريات لتأمين حدود مدينة مرزق.

الجيش قبل نحو 3 أيام من إعادة بسط الأمن وفرض القانون في مدينة مرزق، بعد إلقاء القبض على 27 عنصرا من العصابات التشادية، تزامُنا معَ ضربات جوية نفّذها سلاح الجو على مواقع المعارضة بالمدينة.

وكان مسؤول المركزِ الإعلاميِ في اللواء 73 مشاة ،المنذر الخرطوش، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أن الجيش الوطني بدأ عملية تطهيرٍ واسعة داخل مرزق، موضحا أن أهالي المدينة استقبلوا قوات الجيش، والتحموا معها لدعمها في تطهير المدينة من المجموعات المسلحة التابعة للإرهابي حسن موسى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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