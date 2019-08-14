الثني يتابع التحقيقات في التفجير الذي استهدف موكب البعثة الأممية ببنغازي

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني تداعيات التفجير الإرهابي الذي استهدف بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، خلال اجتماع عقده مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف في بنغازي.

واطلع الثني على مستجدات التحقيق وجمع الاستدلالات حيال الحادث الإرهابي، مؤكدا العمل على الكشف عن الضالعين في هذا العمل الجبان من خلال جمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة.

واعتبر الثني أن الهجوم الغادر والجبان جاء نتيجة لتصريحات المبعوث الأممي الأخيرة في إحاطته أمام مجلس الأمن، والتي بين خلالها ارتباط الرئاسي غير الدستوري بالجماعات الإرهابية.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة زيادة درجات التحوط الأمني والمجاهرة بالأمن، لتدارك مثل هذه الخروقات.

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