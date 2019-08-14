الثني يعطي الإذن بتنفيذ البنية التحتية لبلدية سلوق بقيمة 159 مليونا

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم تعليماته بالبدء الفوري في تنفيذ عقد البنية التحتية لبلدية سلوق بقيمة إجمالية بلغت مئة وتسعة وخمسين مليون دينار.

وناقش الثني خلال اجتماع عقده في بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق أبوبكر بوقيلة، آليات سحب العقد من الشركة البرازيلية المتعاقد معها سابقا على تنفيذ المشروع بعد تلكؤها في تنفيذه، موجها بضرورة تضمين المشروع لمعالجة التلوث البيئي الذي تسبب فيه اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب نتيجة لتهالك الشبكة.

وقال رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق إن الهيئة ستستأنف عملها مباشرة عقب عطلة العيد بعد تقسيم البلدية إلى أربع مناطق، مشيرا إلى أن مظاريف العطاء سيتم فتحها لاختيار الشركة المنفذة التي يرسو عليها المشروع بعد العيد مباشرة وفقا للائحة العقود الإدارية وقدرة الشركة على التنفيذ.

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