الثني يصرح حول ” تفجير البعثة في بنغازي ” بعد إجتماع مع بوشناف

ليبيا – تباحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأربعاء في تداعيات التفجير الإرهابي الذي استهدف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بنغازي من خلال اجتماع عقده مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف.

وإطّلع الثني من بوشناف على مستجدات التحقيق وجمع الاستدلالات حيال الحادث الإرهابي، مؤكدًا العمل على الكشف عن الضالعين في هذا العمل الجبان من خلال جمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة ، وفقاً للمكتب الإعلامي للداخلية .

ولفت بوشناف خلال الإجتماع إلى تنفيذ خطة تأمين بنغازي المشتركة، مشيراً إلى أن الخروقات تحدث حتى في الدول المستقرة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وفي ذات السياق ، أكد الثني أن هذا الهجوم الذي وصفه بالغادر والجبان جاء نتيجة لتصريحات المبعوث الأممي الأخيرة في إحاطته أمام مجلس الأمن والتي بين خلالها ارتباط الرئاسي بالجماعات الإرهابية وما أثارته تلك الإحاطة من غضب لدى تيار الاسلام السياسي .

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