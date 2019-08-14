المسماري يكشف عن آخر التطورات العسكرية في مرزق وطرابلس

بنغازي 14 أغسطس 2019 (وال) – أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري أن ” ما يحدث في مدينة مرزق تطهير عرقي لمكون التبو هناك، لافتًا إلى أن المعركة تسير بمساندة أهالي وشباب المدينة .

المسماري أكد، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، أن “القوات المسلحة خاضت مواجهات ضد المرتزقة وتنظيم داعش في مرزق وسيطر عليها بالكامل”، مشيرًا إلى أن القوات تسير دوريات من عدة مناطق عسكرية لتأمين الجنوب .

وأضاف أن ” القوات تحاصر بقايا من فلول المرتزقة في مرزق ومقاتلات سلاح الجو مرت رتلاً للمعارضة التشادية جنوب المدينة .

وأوضح الناطق العسكري أن المدعو الصادق الغرياني كفر البعثة الأممية ومن يتعامل معها ما شجع الإرهابيين على تنفيذ العملية الإرهابية ضدهم في بنغازي .

وبخصوص معارك طرابلس، أكمل المسماري، أن ”القوات تصدت لهجوم لمجموعات إرهابية حاولت استهداف مطار طرابلس بعد الهدنة”.

وقال إن ”مليشيات الوفاق تترنح أمام ضربات القوات المسلحة خاصة بعد تدمير منظومة الدفاع الجوي التركية في مصراتة”.

وأوضح المسماري، أن “منطقة الكفرة العسكرية احتجزت خلال الـ48 ساعة الماضية 8 سيارات تقوم بالتهريب في المنطقة”. (وال – بنغازي) ع ع

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