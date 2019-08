الخارجية الأمريكية تنفي اعتقال أي مواطن أمريكي في بنغازي

المتوسط:

رد مصدر في وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، على استفسار من قناة “الحرة” الأمريكية بشأن اعتقال أربعة خبراء أميركيين جنوب مدينة بنغازي بشكل خاطئ، وفقا لما نقلته مصادر ليبية سابقا.

وقال مسئول في الوزارة “بحسب علمنا ليس هناك مواطنين أميركيين معتقلين في بنغازي”.

وكان مصدر عسكري ليبي تحدث عن اعتقال 4 خبراء “في بوابة الطلحية جنوب مدينة بنغازي بشكل خاطئ الأربعاء”، مبينا أن “الخبراء يعملون مع قوات الجيش الوطني الليبي”.

