المسماري: المفتي المعزول كفر البعثة الأممية وشجع الإرهابيين على تنفيذ التفجير الإرهابي ببنغازي

بنغازي-العنوان

قال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري أن المفتي المعزول الصادق الغرياني هو من أعطى التعليمات لتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف البعثة الأممية في بنغازي وذلك من خلال تصريحاته الأخيرة.

وأوضح اللواء المسماري خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن الصادق الغرياني كفر البعثة الأممية ومن يتعامل معها ما شجع الإرهابيين على تنفيذ عملية بنغازي ضدها.

وأكد المسماري بأن منطقة الكفرة العسكرية احتجزت خلال الـ48 ساعة الماضية 8 سيارات تقوم بالتهريب في المنطقة، وأشار المسماري إلى أن الجيش يسير دوريات من عدة مناطق عسكرية لتأمين الجنوب.

وأضاف المسماري بأن الجيش خاض مواجهات ضد المرتزقة وتنظيم داعش في مدينة مرزق وسيطر عليها بالكامل، وهو يحاصر بقايا من فلول المرتزقة فيها، مؤكدا أن طائرات الجيش دمرت رتلاً جنوبها.

وأوضح المسماري أن الجيش صد هجوماً لمليشيات الوفاق على مطار طرابلس، مشيرا إلى أن ميليشيات الوفاق تترنح أمام ضربات الجيش خاصة بعد تدمير منظومة الدفاع الجوي التركية في مصراتة.

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