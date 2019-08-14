الثني: تفجير بنغازي رد على إحاطة سلامة

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأربعاء، مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، تداعيات التفجير الإرهابي في بنغازي والذي استهدف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت الماضي.

وقالت “المؤقتة” في بيان إن بوشناف أطلع الثني في الاجتماع الذي عقد في بنغازي، على مستجدات التحقيق وجمع الاستدلالات حيال الحادث الإرهابي، مؤكدا أن العمل جارٍ لكشف المتورطين في العملية عبر جمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة.

وأشار بوشناف إلى خطة تأمين بنغازي المشتركة، مؤكدا أن الخروقات تحدث حتى في الدول المستقرة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

من جهته، اعتبر الثني أن هذا “الهجوم الغادر والجبان” جاء نتيجة لتصريحات المبعوث الأممي الأخيرة في إحاطته أمام مجلس الأمن والتي بين خلالها ارتباط المجلس الرئاسي بالجماعات الإرهابية.

وشدد الثني على ضرورة زيادة درجات التحوط الأمني والمجاهرة بالأمن لتدارك مثل هذه الخروقات، مؤكدا تسخير كافة إمكانيات الحكومة المؤقتة لخدمة قطاع الأمن في البلاد.

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