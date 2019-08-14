“المؤقتة” تتابع أوضاع السجناء والموقوفين

أطلع وكيل الوزارة للشؤون القضائية عبداللطيف بوهدمة، رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، على سير عمل الوزارة وأوضاع السجناء والموقوفين بكافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل التي تديرها “المؤقتة”.

جاء ذلك خلال اجتمع جمع الثني وبوهدمة في بنغازي للوقوف على عمل وزارة العدل وأوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل، حيث استمع الثني على أبرز احتياجات مؤسسات الإصلاح بما يكفل تطبيق أقصى متطلبات حقوق الإنسان.

وخلال لقاء مع رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق المهندس بوبكر بوقيلة بحضور مدير الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء، أصدر الثني تعليماته الفورية بتنفيذ مشروع البنية التحتية لبلدية سلوق.

وناقش اللقاء آليات سحب العقد من الشركة البرازيلية (كوانزو قلفاو) المتعاقد معها سابقا على تنفيذ المشروع بعد “تلكؤها في تنفيذه”.

ووجه دولة الرئيس بضرورة البدء الفوري بتنفيذ هذا المشروع مع تضمينه معالجة التلوث البيئي الذي تسبب فيه اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب نتيجة لتهالك الشبكة.

وقال رئيس الهيئة إنه تم تقسيم البلدية إلى أربع مناطق (أ. ب. ج. د) لتنفيذ العقد وفقا لهذه المراحل، لتركيب شبكات المياه، والصرف الصحي، ومياه الأمطار، والطرق.

كما بحث الثني في لقاء ثالث مع مديرة مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي، احتياجات المركز وسير العمل به، واطلع على الاحتياجات اللازمة لتسيير العمل من أدوية ومعدات ومستلزمات طبية.

وأكد الثني ضرورة تدارك الأخطاء التي أدت لإقالة الإدارة السابقة، مشددا على ضرورة الاهتمام بهذا المرفق الحيوي لما يقدمه من خدمات طبية لشرائح واسعة من المجتمع.

ووقف الثني أيضا على سير عمل مشاريع الحكومة المؤقتة بقطاعي الداخلية والتعليم والتي ينفذها جهاز تنمية وتطوير المدن.

وبحث الثني خلال اجتماع عقده في بنغازي مع مدير عام الجهاز ناجي المعداني المشاريع التي انتهت الحكومة الليبية المؤقتة من تنفيذها من خلال الجهاز، وبعض المشاريع قيد التنفيذ وغيرها من المشاريع المزمع تنفيذها لاحقا.

وبين مدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن التابع للحكومة أ. ناجي المعداني أن 40 مشروعا لصالح وزارة الداخلية تم الانتهاء من تنفيذها، فيما تم الانتهاء من تنفيذ 60 مشروعا لصالح وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة.

وشدد الثني على ضرورة الاهتمام بمشاريع بلدية درنة، صادرا تعليماته المشددة على ضرورة الاهتمام بملف النظافة العامة لهذه البلدية التي عانت طيلة سيطرة الجماعات الإرهابية عليها.

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