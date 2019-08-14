إجلاء 9 جرحى من اشتباكات مرزق إلى بنغازي

قال مسؤول المكتب الإعلامي بمركز سبها الطبي محمد اقرين في تصريح خاص لـ218 إن المركز استقبل خلال أيام عيد الأضحى 13 جريحا تتراوح إصاباتهم ما بين المتوسطة والخفيفة جراء الاشتباكات المسلحة في مدينة مرزق.

وأضاف اقرين أن 4 من المصابين تلقوا الإسعافات الأولية فيما تم إجلاء 9 حالات عبر مطار تمنهنت لتلقي العلاج في مدينة بنغازي.

وأعلن الجيش قبل نحو 3 أيام إعادة بسط الأمن وفرض القانون في مدينة مرزق، بعد إلقاء القبض على 27 عنصرا من العصابات التشادية، تزامُنا معَ ضربات جوية نفّذها سلاح الجو على مواقع المعارضة التشادية بالمدينة.

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