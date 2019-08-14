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إجلاء 9 جرحى من اشتباكات مرزق إلى بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مسؤول المكتب الإعلامي بمركز سبها الطبي محمد اقرين في تصريح خاص لـ218 إن المركز استقبل خلال أيام عيد الأضحى 13 جريحا تتراوح إصاباتهم ما بين المتوسطة والخفيفة جراء الاشتباكات المسلحة في مدينة مرزق.

وأضاف اقرين أن 4 من المصابين تلقوا الإسعافات الأولية فيما تم إجلاء 9 حالات عبر مطار تمنهنت لتلقي العلاج في مدينة بنغازي.

وأعلن الجيش قبل نحو 3 أيام إعادة بسط الأمن وفرض القانون في مدينة مرزق، بعد إلقاء القبض على 27 عنصرا من العصابات التشادية، تزامُنا معَ ضربات جوية نفّذها سلاح الجو على مواقع المعارضة التشادية بالمدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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