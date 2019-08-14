شاهد..دوريات عسكرية لتأمين حدود مدينة مرزق

أظهرت صور نشرتها شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، اليوم الأربعاء، دوريات الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة وتأمينها لحدود مدينة مرزق.

من جانب آخر أكد اللواء أحمد المسماري أن الجيش خاض مواجهات ضد المرتزقة وتنظيم داعش في مرزق وسيطر عليها بالكامل، وهو يحاصر بقايا من فلول المرتزقة فيها، مؤكدا أن طائرات الجيش دمرت رتلاً جنوبها.

وأكد المسماري بأن منطقة الكفرة العسكرية احتجزت خلال الـ48 ساعة الماضية 8 سيارات تقوم بالتهريب في المنطقة، وأشار المسماري إلى أن الجيش يسير دوريات من عدة مناطق عسكرية لتأمين الجنوب.

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