الغاز والوضع الأمني يعيدان الحياة لـ ” شركة ومصانع لايفكو “

ليبيا – عادت مصانع الشركة الليبية النرويجية للأسمدة المعروفة إختصاراً باسم “لايفكو” للإنتاج بعد توقف دام لمدة 10 أشهر بسبب نقص إمداد الغاز الطبيعي لها الذي يعتبر المادة الخام لتشغيلها .

هذا و تم تشغيل كل من مصانع الأمونيا ( مصنع 1 ومصنع 2 ) الفتره الماضية فيما دخل هذا الأسبوع مصنع اليوريا للإنتاج حتى يتم توفير سماد اليوريا الحائز على المواصفات العالمية للجودة.

وتعتبر الشركة الليبية النرويجية للاسمدة ” لايفكو ” من أكبر الشركات المتخصصة في مجال صناعة البتروكيماويات في ليبيا و يقوم بتأمينها منذ فترة جهاز حرس المنشآت التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية التي وفرت ظروفاً أمنية ملائمة لإستئناف العمل بخلاف السنوات الماضية .

وكانت مؤسسة النفط قد أوقفت ضخ الغار لهذا المرفق قبل قرابة سنة بهدف إيجاد ترتيبات تضمن تحمل الشريك النرويجي لمسؤولياته المالية تجاه المديونية المتراكمة التي بلغت 210 مليون دينار و15 مليون يورو مستحقة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وأكثر من 80 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط ، قبل أن تُعلن إعادة ضخ الغاز الشهر الماضي عقب حدوث تسوية .

يشار إلى أن شركة ” لايفكو ” قد تأسست عام 2009 كمشروع مشترك، حيث تمتلك شركة ” يارا النرويجية ” حصة نسبتها 50%، فيما تملك المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار حصة 25 % لكل منهما وتتخذ الشركة من منطقة البريقة شرقاً مقراً لمصانعها وعملياتها .

المرصد – متابعات

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