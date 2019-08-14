المؤقتة تبحث سير العمل بمشاريعها التي ينفذها جهاز تنمية وتطوير المدن

بنغازي-العنوان

ناقش رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأربعاء، سير عمل مشاريع الحكومة بقطاعي الداخلية والتعليم والتي ينفذها جهاز تنمية وتطوير المدن.

وبحث الثني خلال اجتماع عقده في بنغازي مع مدير عام الجهاز المهندس ناجي المعداني المشاريع التي انتهت الحكومة المؤقتة من تنفيذها من خلال الجهاز، وبعض المشاريع قيد التنفيذ وغيرها من المشاريع المزمع تنفيذها لاحقا.

وبين مدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن التابع للحكومة المهندس ناجي المعداني أن 40 مشروعا لصالح وزارة الداخلية تم الانتهاء من تنفيذها، فيما تم الانتهاء من تنفيذ 60 مشروعا لصالح وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة.

وشدد الثني على ضرورة الاهتمام بمشاريع بلدية درنة، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بملف النظافة العامة لهذه البلدية التي عانت طيلة سيطرة الجماعات الإرهابية عليها.

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