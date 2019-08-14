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السفير الأمريكي: لا حل عسكريا للأزمة الليبية ولابد من العودة إلى الحوار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

جرى اتصالا هاتفيا بين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ، و السفير الأمريكي الجديد لدى ليبيا رتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء .

وناقشا الطرفان  تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا ، وتداعيات  القتال في  العاصمة طرابلس ، إضافة إلى عدد من ملفات التعاون بين البلدين .

وأكد  السفير الأمريكي ، أن لا حل عسكري للأزمة الليبية ، وأن الحل الوحيد يكمن في العودة إلى المسار السياسي . وان الولايات المتحدة حريصة على تحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء معاناة شعبها ، وأنها ستعمل كل ما يمكن لتحقيق ذلك.

كما  بحث الجانبان التعاون الثنائي بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والبحث في المشاريع الخدمية و إعادة الأعمار وتطوير التعاون في مجال الطاقة والنفط والغاز، و وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات وبحث التفاصيل من قبل اللجان المختصة في البلدين.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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