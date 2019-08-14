مرحبا ببيان الخارجية المصرية.. العريبي: القاهرة قادرة على المساعدة في حل أزمة ليبيا

بنغازي-العنوان

رحب عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي عيسى العريبي، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية حول الوضع في ليبيا، مؤكدا أن النقاط الخمس الواردة في البيان محورية ويمكن البناء عليها لحل الأزمة الليبية.

وأكد العريبي في بيان صحفي له، أن الدولة المصرية تلعب دورا هاما ومحوريا، لافتا إلى قدرة القاهرة على جمع الأطراف الليبية والمساعدة في حل أزمة ليبيا بحكم الجوار وصلة الأرحام والأمن القومي المشترك ووقوف مصر قيادة وشعب مع ليبيا في كل الأزمات على مر التاريخ.

وأشاد العريبي بالدور الهام والحيوي الذي تلعبه مؤسسات الدولة المصرية لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى أن التدخلات الخارجية من قبل بعض الدول خارج الإقليم تسبب في تعقيد الأزمة الليبية.

ودعت وزارة الخارجية المصرية البعثة الأممية في ليبيا إلى التعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي، لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان، أمس الثلاثاء، أن “الحل في ليبيا لا يمكن إلا أن يكون ليبيا خالصا بدون تدخلات أو إملاءات خارجية، وهو الأمر الذي أكدت عليه اللقاءات التي استضافتها القاهرة مؤخرا، وآخرها اللقاء التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي، باعتباره المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والمناط بها التصديق على أي خارطة طريق قادمة للخروج من الأزمة الليبية، ووضع القواعد الدستورية اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وناشدت الخارجية المصرية “الأطراف الليبية اتخاذ موقف واضح للنأي بنفسها عن المجموعات الإرهابية، خاصة تلك المدرجة على قوائم العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن”.

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