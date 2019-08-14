المسماري يكشف آخر التطورات العسكرية في مرزق

قال اللواء أحمد المسماري أن ما يحدث في مدينة مرزق تطهير عرقي لمكون التبو فى المنطقة لافتًا إلى أن المعركة تسير بمساندة أهالي وشباب المدينة

وأكد خلال مؤتمر صحفي له الأربعاء نأن القوات المسلحة خاضت مواجهات ضد المرتزقة و داعش في مرزق وسيطر عليها وأشار إلى أن القوات تسير دوريات من عدة مناطق عسكرية لتأمين الجنوب

ثم أضاف أن القوات تحاصر بقايا من فلول المرتزقة في مرزق ومقاتلات الجو مرت رتلاً للمعارضة التشادية جنوب المدينة

واكد الناطق العسكري أن المدعو الصادق الغرياني كفر البعثة الأممية ومن يتعامل معها ما شجع الإرهابيين على تنفيذ العملية الإرهابية ضدهم في بنغازي

أما معارك طرابلس أكمل المسماري أن القوات تصدت لهجوم لمجموعات إرهابية حاولت استهداف مطار طرابلس بعد الهدنة

وصرح المسمارى إن مليشيات الوفاق تترنح أمام ضربات القوات المسلحة خاصة بعد تدمير منظومة الدفاع الجوي التركية في مصراتة

وأوضح المسماري، أن منطقة الكفرة العسكرية احتجزت خلال الـ48 ساعة الماضية 8 سيارات تقوم بالتهريب في المنطقة.

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