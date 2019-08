المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف، أن حوار الذي جرى في القاهرة بحضور 74 نائبا وتم خلاله التأكيد على إيجاد خارطة سياسية لحل المشكلة الليبية وعودة الحوار السياسي الذي يرتكز على أن البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد حسب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات.

وأكمل الشريف، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن “عددا آخر من النواب الذين عقدوا جلسات في طرابلس زاروا مصر بعد انتهاء الجلسة الماضية في القاهرة، وتوصلوا إلى ذات النقاط التي اتفق عليها النواب في اللقاء الأول”.

وأوضح الشريف، أن ” رد المجلس الاستشاري للدولة على بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن الهدنة في ليبيا، احتوى على الكثير من الأخطاء، وأنه يأتي ردا على الجهود المصرية الهادفة إلى كسر الجمود السياسي”.

The post برلماني: القاهرة تدعم عودة الحوار الذي يتركز على احترام السلطة التشريعية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية