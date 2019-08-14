اتصال هاتفي بين السراج والسفير الأمريكي الجديد لدى ليبيا

جرى اليوم الاربعاء اتصالا هاتفيا بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ، و السفير الأمريكي الجديد لدى ليبيا رتشارد نورلاند حيث تم نقاش تطورات الاوضاع الامنية والسياسية في ليبيا ، وتداعيات التحركات العسكرية بالعاصمة طرابلس ، إضافة الى عدد من ملفات التعاون بين البلدين الصديقين .

وأكد نورلاند خلال المكالمة على ان لا حل عسكري للأزمة الليبية ، وان الحل الوحيد يكمن في العودة الى المسار السياسي . وان الولايات المتحدة حريصة على تحقيق الاستقرار في ليبيا وانهاء معاناة شعبها ، وأنها ستعمل كل ما يمكن لتحقيق ذلك ، كما ثمن نورلاند دور حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب وشراكتها الناجحة مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال ، كما اكد على ضرورة الحرص على استفادة الليبيين من مواردهم الطبيعية وعدم السماح لاحد العبث بها وارباك إمدادات الطاقة.

من جانبه عبر السراج ،وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي ،عن تقديره للموقف الأمريكي مشيرا الى ان قوات حكومة الوفاق تمارس حقها المشروع في الدفاع عن العاصمة وأهلها . وما صاحبه من انتهاكات وخروقات جسيمة والتي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية . ودعا السراج الى العمل على وقف التدخلات الخارجية السلبية في ليبيا .

من ناحية أخرى بحث الجانبان التعاون الثنائي بين البلدين في مجال مكافحة الاٍرهاب والبحث في المشاريع الخدمية و اعادة الإعمار وتطوير التعاون في مجال الطاقة والنفط والغاز، و وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات وبحث التفاصيل من قبل اللجان المختصة في البلدين.

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