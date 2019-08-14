الإهمال يضرب قاعدة “اللويغ العسكرية”

يعاني مهبط الطائرات بقاعدة اللويغ العسكرية الواقعة جنوب منطقة القطرون بـ90 كلم قرب الحدود التشادية النيجرية، من الإهمال منذ اندلاع ثورة فبراير عام 2011، ما تسبب بإيقاف العمل كليا في المهبط.

ورصدت كاميرا “218” الأضرار التي يعاني منها المطار وتهالك مدرج الهبوط، وغرف التحكم والرادارات، لكن ومع كل ذلك يظل الباب مفتوحا لإجراء الصيانة اللازمة ليعود المطار للعمل من جديد.

ويعد مطار اللويغ العسكري واحدا من أهم وأكبر القواعد العسكرية على مستوى شمال إفريقيا، بالإضافة إلى موقعه المهم على الحدود الليبية الجنوبية، وكانت هناك مطالبات من قبل سكان مدينة القطرون بصيانة المطار وتشغيله وتحويله إلى مطار مدني ليتنسى لهم السفر إلى الشمال خصوصا في الفترات التي كانت تشهد عمليات حرابة وخطف وغلاء في الوقود، وفي ظل تهالك الطرق بين القطرون وسبها.

يشار إلى أن كتيبة “شهداء أم الأرانب” تتولى حراسة المطار طوال السنوات الماضية بعد تحريره من قبل الجيش الوطني في يناير الماضي من العصابات التشادية.

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