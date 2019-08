التكبالي : تنظيم الإخوان يهيمن على “الاستشاري للدولة”

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن ” تنظيم الإخوان يهيمن على ما يسمى مجلس الدولة لذلك يهاجم بيان وزارة الخارجية المصرية.

وأضاف التكبالي أن ليبيا عانت من الإرهاب ، وأن القاهرة “تعرف قبل غيرها أن التنظيم لا يؤمن بالدولة الحديثة، وأنهم دعاة فوضى وهمجية وأنهم لا يحافظون على عهد”.

وتابع التكبالي، أن خالد المشري، رئيس ما يسمى مجلس الدولة، إخواني ويتكلم بلسان تنظيم الإخوان.

وأكد التكبالي أن أي مبادرة من أي دولة لن تجدي، إن كانت بدون مصر، التي يعتبرها الإخوان “العدو الأكبر” الذي يقف أمام نواياهم الخبيثة.

