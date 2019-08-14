رئيس مؤسسة الموارد المائية بالحكومة المؤقتة يزور بلدية جردس

زار رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الليبية المؤقتة المهندس عوض الدرسي بلدية جردس العبيد رفقة مدير إدارة المشروعات المهندس فتحي عبد الهادي، ومدير مكتب العقود إسماعيل إبراهيم وعميد بلدية جردس المهدي المهشهش .

وتابع رئيس مجلس إدارة المؤسسة آخر المستجدات في مشاريع الصرف الصحي حيث زار بعض التجمعات السكنية التي تعاني من مشاكل في تصريف مياه الصرف الصحي لما يترتب عليها من مضار للبيئة وعلى صحة المواطن

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي المؤسسة إلى إنهاء معاناة سكان البلدية من مشكلة الآبار الخارجة عن العمل، إضافة إلى متابعة نسب إنجاز الأعمال الجارية والتي تقوم المؤسسة الوطنية للموارد المائية بتنفيذها في نطاق بلدية جردس.

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