المتوسط:

كشفت قناة ‏ العربية الإخبارية عن استهداف الجيش لمقر اللواء الرابع بمنطقة العزيزية جنوب طرابلس. وكان المتحدث العسكري باسم الجيش اللواء أحمد المسماري قد أعلن نجاح الجيش في السيطرة على مدينة مرزق بالكامل .

The post قناة العربية: الجيش استهدف مقر اللواء الرابع بالعزيزية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية