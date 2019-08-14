الثني يؤكد على ضرورة تدارك الأخطاء بمركز بنغازي الطبي

التقى رئيس مجلس وزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني ،اليوم الأربعاء ،في مدينة بنغازي بمدير مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي للاطلاع على سير عمل المركز وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة له من أدوية ومعدات ومستلزمات طبية .

وأكد الثني خلال الاجتماع على ضرورة تدارك الأخطاء التي أدت لإقالة الإدارة السابقة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بهذا المرفق الحيوي لما يقدمه من خدمات طبية لشرائح واسعة من المجتمع .

فيما ناقشت مديرة المركز أوجه الصرف المعتمدة لبند التحسين والتطوير المخصص للمركز، مؤكدة عدم تلبيته لكافة المتطلبات التي يحتاجها عمل المركز.

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