المشاريع الصغرى في تمنهنت تتلقى دعماً

اختتمت بمنطقة تمنهنت ببلدية وادي البوانيس فعاليات ورشة العمل لدعم المشاريع الصغرى التي نظمها مكتب دعم وتمكين المرأة بمراقبة تعليم البوانيس وبدعم من مؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة.

واستمرت فعاليات الورشة 10 أيام استهدفت شريحة شباب المرحلة الثانوية، وخلال الورشة تم اقتراح وتقديم 4 مشاريع صغرى مقدمة من الشباب، وهي مشروع الدواجن لإنتاج البيض، ومشروع النخلة للحلويات، ومشروع سوق الواحة للخضار، ومشروع عسل النحل الطبيعي.

وتهدف الورشة حسب القائمين عليها، إلى الاهتمام بشريحة الشباب، ورفع مستوى الوعي لديهم، وكيفية وضع مشروع بطريقة علمية، وعلاقة وأسس المشاريع الاقتصادية في الإسلام.

وفي اليوم الختامي تم اختيار مشروع النخلة للحلويات من قبل لجنة التقييم وسيتم دعم الشروع ومتابعته عند التطبيق على أرض الواقع.

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