أزمة المياه في سرت على طريق الحل

أكد مدير إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة ببلدية سرت المهندس منصور دلة أن عملية ضخ المياه من خزان القرضابية الصغير إلى خزان المياه المجاور لجامعة سرت والتابع لمكتب شركة المياه بسرت بدأت مساء الأربعاء.

وقال دلة في تصريح نقلته صفحة البلدية في “فيسبوك”، إن ضخ المياه من الخزان في سرت إلى المساكن بالمدينة اعتبارا من يوم الخميس، مضيفا أنه لا توجد أي مشاكل في الضخ.

وطمأن دلة أهالى سرت أن هناك متابعة لملف المياه مع جهاز الاستثمار والجهاز التنفيذي موقع سرت ومكتب شركة المياه بسرت، منوها إلى وجود مشاكل فنية بالخزان الرئيسي اجدابيا وتم استبدال الخط من مسار آخر إلى سرت تنظيما لعمليات توزيع كمية المياه داخل المشاريع الزراعية الواقعة في نطاق بلدية سرت والتي يقوم جهاز استثمار مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي بالمنطقة الوسطى بالإشراف على توزيع المياه إليها.

وبناء على إحاطة عميد بلدية سرت مختار المعداني بالخصوص، أكد مدير مكتب الإعلام بالبلدية محمد الاميل أن إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز وضعت جدولا لتوزيع المياه للمشاريع الزراعية ومواعيد فتح وإغلاق صمامات المياه.

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