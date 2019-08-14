تأكيد أميركي على استفادة الليبيين من مواردهم

جددت الولايات المتحدة الأميركية عبر سفيرها الجديد في ليبيا رتشارد نورلاند، التأكيد بأنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، وأن الحل الوحيد يكمن في العودة الى المسار السياسي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والسفير الأميركي، تم فيه بحث تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا وتداعيات الاشتباكات في تخوم طرابلس، وملفات التعاون بين البلدين.

ووفق مكتب السراج الإعلامي، فقد أكد السفير الأميركي حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء معاناة شعبها، وأنها ستعمل كل ما يمكن لتحقيق ذلك، مثمنا دور حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب، مؤكدا ضرورة الحرص على استفادة الليبيين من مواردهم الطبيعية وعدم السماح لأحد العبث بها وإرباك إمدادات الطاقة.

بدوره، دعا السراج إلى العمل على وقف ما أسماه بـ”العدوان على طرابلس”، وإنهاء التدخلات الخارجية السلبية في ليبيا، مشيرا إلى حق حكومة الوفاق في الدفاع عن طرابلس.

وقال مكتب السراج الإعلامي إن الطرفين بحثا التعاون الثنائي بين البلدين في مجال مكافحة الاٍرهاب والبحث في المشاريع الخدمية، وإعادة الإعمار وتطوير التعاون في مجال الطاقة والنفط والغاز، وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات وبحث التفاصيل من قبل اللجان المختصة في البلدين.

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